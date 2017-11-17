أخبار ليبيا 24

أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على شخص ليبي قالت إنه كان قد هرب خلال مواجهات قوات الشرطة مع عناصر إرهابية بمنطقة الواحات في 20 أكتوبر الماضي.

وكان الأمن هاجم أحد مواقع تمركز الإرهابيين في المنطقة خلال أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل جميع العناصر وعددهم 15 إرهابياً، بحسب وزارة الداخلية المصرية.

وقال مسؤول الإعلام الأمني في الوزراة عبر فيس بوك، اليوم الخميس، إن “عملية ضبط الإرهابي الهارب، الذي تبين أنه ليبي الجنسية، ويدعى عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، استكمال لجهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة في مجال ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة في المواجهات التي وقعت في منطقة الواحات الصحراوية”.

وبحسب المسؤول، فقد كشفت عمليات البحث والتحري أن عناصر البؤرة الإرهابية بدأوا في تكوينها بمدينة درنة الليبية بقيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد محمود عبدالحميد (الذي قتل في القصف الجوي للبؤرة)، حيث تلقوا تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية بهدف تأسيس معسكر تدريبي بالمنطقة الصحراوية بالواحات.

وأضاف المسؤول، أن “المعلومات أكدت تورط بعض عناصر البؤرة الإرهابية في تنفيذ حادث استهداف حافلة تقل بعض المواطنين الأقباط، أثناء توجههم إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا في 26 مايو الماضي”.

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