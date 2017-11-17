عُرف سلطان عُمان قابوس بن سعيد ببناء المساجد لكن هذا المسجد هو أكبرها حيث يستوعب ما يزيد عن 20 ألف مصلي لذلك سمي بالأكبر وأفتتح عام 2001.

ويقع في العاصمة مسقط، صممه المهندس المعماري محمد صالح مكية بالاشتراك مع مجموعة كواد ديزين Quad Design، على مساحة تبلغ نحو 40 ألف متر مربع ، واستغرق بناءه 6 سنوات.

يمتاز المسجد بجمعه بين أكثر من فن من فنون العمارة كالجداريات والممرات والقباب والحدائق والنوافير المائية، ويغلب على جدارنه طابع العمارة الإسلامية.

يوجد في قاعة المصلى الرئيسية منبر بارز في جدار القبلة، وسجادة عجمية مميزة تغطي تقريبًا مساحة 4 آلاف متر، وتتكون من 57 قطعة وأُحيكت على يد 600 امرأة تحت إشراف خبراء في تصميم السجاد ونسجه.

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