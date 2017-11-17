أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت قبيلة العبيدات ( ضنا مسعودة ) وهي قبائل ارفاد ومنصور وبوجازية وعبدالكريم وامباركة وبوضاوي ولميلط , أصدرت ميثاق شرف أكدت خلاله وقوفها مع كل القبائل مجددة دعمها للجيش الوطني وقيادته الحكيمة في الحرب على الإرهاب .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمنطقة عين الغزالة غرب طبرق لتدارس أمور القبيلة وتكوين رابطة لمجاراة الحراك السياسي و الاجتماعي , حيث تم الاتفاق على تأسيس مجلس اجتماعي و إنشاء صندوق مالي بالإضافة إلى اختيار عدد من الشباب لمتابعة الحراك السياسي بالمنطقة .

كما أكد المجتمعون على مشاركة المرأة في الخوض في المجال السياسي و عقد اجتماع عام كل ثلاثة أشهر وذلك لمناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية .

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