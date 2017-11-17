أخبار ليبيا 24

أعلن في مصر عن حبس شخصين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في إتهامهما بالإتصال مع تنظيم داعش الإرهابي.

فقد قررت نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتله، المحامي العام الأول، الأربعاء، حبس المتهمين بعد تسلمها تحريات الأمن الوطني حول الوقعة، وأكدت تواصل المتهميّن مع قيادات التنظيم عبر صفحات وهمية على موقع التواصل الاجتماع “فيس بوك”، بحسب ما ذكر موقع “مصراوي”.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات لضباط الأمن الوطني، تفيد قيام “محمد. ع” و”إسلام. ك” بالتواصل مع قيادات تنظيم “داعش” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد استصدار إذن النيابة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.

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