قال مدير المكتب الاعلامي بالمجلس البلدي المرج النقيب “فرج الناظوري” أن المجلس البلدي المرج بدأ في آلية عمل جديدة من أجل الإسراع في تنفيذ عدد من مشاريع الطرق المتعثرة بالمدينة.

وأضاف الناظوري أن عميد بلدية المرج المقدم “وهبي الرخ” وبرفقته وكيل ديوان المجلس البلدي المرج “عبدالوهاب العيش” ومنسق الإسكان والمرافق المرج المهندس “وليد صلهوب” قاموا بالإشراف على رصف القطعيات بمدينة المرج وبالتحديد مفترق الكرامة الذي يعتبر من أكبر المفترقات بالمدينة .

وأوضح مدير المكتب الاعلامي بالمجلس البلدي المرج أن ذلك يأتي بعد أن تم التعاقد في وقت سابق مع الشركة المنفذة للمشروع وبمتابعة من قطاع الإسكان والمرافق ببلدية المرج , كما سيتم رصف عدة أماكن توجد بها قطعيات فور الانتهاء من رصف مفترق الكرامة.

يذكر أن بلدية المرج عانت في الفترة السابقة من تردي في البنية التحتية قبل أن يتم العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بإصلاح الطرق والمفترقات في المدينة تحت إشراف بلدية المرج وبدعم من الحاكم العسكري الفريق عبدالرازق الناظوري.

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