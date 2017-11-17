أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الأربعاء أن جيان بييرو فينتورا لم يعد مدربا للمنتخب الوطني عقب يومين من فشل الفريق في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018.

ولم يذكر بيان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ما إذا كان فينتورا، 69 عاما، أقيل أم استقال.

وتعادلت إيطاليا سلبيا على أرضها مع السويد في مباراة الإياب بالملحق الأوروبي يوم الإثنين لتخسر 1 – صفر في مجموع المباراتين وتغيب عن النهائيات لأول مرة منذ عام 1958.

وسيؤدي غياب إيطاليا عن المونديال الروسي إلى قائمة من الغيابات لعدد من النجوم على رأسهم العملاق جانلويجي بوفون صاحب الـ39 عامًا، حارس مرمى يوفنتوس، وليوناردو بانوتشي نجم الميلان بالإضافة إلى الثنائي ماركو فيراتي نجم خط وسط باريس سان جيرمان، ولورينزو إينسيني صانع ألعاب نابولي.

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