أخبار ليبيا 24

أرجع محافظ مصرف ليبيا المركزي فى طرابلس الصديق الكبير أسباب أزمة السيولة التي تعانيها ليبيا إلى الإنقسام السياسي والإنفلات الأمني محملاً ديوان المحاسبة مسؤولية إتخاذه إجراءات قال إنها أثرت فى السيولة وتسببت فى عزوف و تهرب رجال الأعمال من إيداع أموالهم فى المصارف التجارية .

كما تحدث المحافظ، السبت ، عن أن أهمية برنامج ” الاصلاح الاقتصادي و المالي ” الذي أطلقه المصرف تتعلق بأهميته للسياسات الثلاث ، المالية والاقتصادية والتجارية .

و أضاف الكبير على هامش ورشة عمل البرنامج الذي تبناه المصرف ، أن ” الخبراء ” الذين شاركوا فى الورشة قدموا عدة مقترحات و أراء بهدف إيصال ” الحقيقة ” للرأي العام حول برنامج الاصلاحات .

وبين أن مقترحات تتعلق بالسياسات الثلاث معرباً عن أمله فى أن تتبناها السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني وعموم الليبيين للخروج من المأزق الحالي ، وذلك بحسب تعبيره .

كما قال أن المقترحات هي عبارة عن مجموعة خطوات وإجراءات يتطلب إتخاذ جزء منها من مجلسي النواب والدولة ، ومنها ما يتطلب إتخاذه من المجلس الرئاسي وحكومته وكذلك المصرف المركزي نفسه .

و ختم الكبير حديثه بدعوة الجميع للتكاتف حتى الخروج من الازمة الحالية التي قال أنهم إستطاعوا من تجاوز أزمة مثيلة لها سنة 2011 .

شارك المقالة