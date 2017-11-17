أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث باسم إدارة مصرف الوحدة المعتصم بالله الفيتوري، إن إدارة مصرف الوحدة تعتزم يوم غد السبت افتتاح “الفرع الإسلامي” بمقره الكائن بحي الحدائق شارع الخليج.

وأضاف الفيتوري في تصريحات صحفية – أن إدارة مصرف الوحدة أطلقت خدمة التحويل من حساب جاري إلى حساب جاري أخر، وذلك بالاشتراك في الخدمة عن طريق مركز الخدمات الالكترونية وتعبئة نموذج الاشتراك.

ولفت إلى أنه من شروط الاشتراك أن يكون الزبون مشتركاً بخدمة الرسائل القصيرة SMS، منوها إلى أن سقف التحويل حالياً من حساب جاري إلى حساب جاري أخر 2.000 د.ل يومياً، و10.000 د.ل شهرياً.

وتابع الفيتوري إلى أن الخدمة لا تعمل إلا بالفروع التي تعمل بالمنظومة المصرفية فليكس كيوب.

من جهة أخرى قال المتحدث باسم إدارة مصرف الوحدة، إن المصرف غير أسم فرع المنقار التابع له والواقع في طريق المطار بمنطقة الليثي إلى مصرف الوحدة فرع المنارة.

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