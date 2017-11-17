أخبار ليبيا 24

أعلنت مصادر عسكرية وأمنية عراقية عن تمركز قوات من “عمليات الجزيرة” والجيش و”الحشد العشائري” على مداخل ضقاء راوة تمهيداً لإقتحامه للقضاء على التنظيم وإعلان طرد تنظيم داعش من آخر معاقله في البلاد، فيما عبرت عشائر الأنبار عن مخاوفها من عدم تخصيص ممرات آمنة للمدنيين.

وبحسب مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، سيتم قريباً الإعلان عن تحرير كافة الوحدات الإدارية المأهولة بالسكان في راوة من سيطرة داعش وتحقيق النصر على الإرهاب.

إلا أن مراقبين يؤكدون أن التنظيم، وإن طردته القوات العراقية من راوة إلا أنه لا يزال يسيطر على مساحة تقدر بـ18 ألف كيلومتر مربع، تعادل 4% من مساحة من العراق تتمثل بصحراء ووديان خالية من السكان تقع بين الأنبار ونينوى.

من جانبه أبدى المتحدث باسم عشائر الأنبار مخاوفه من عدم تمكن أهالي راوة من الهرب بسبب فشل القوات العسكرية في توفير ممرات آمنة للمدنيين

من جانبها عزت قيادة العمليات المشتركة هذا الأمر إلى وقوع القضاء على تلة لها منفذين فقط يسيطر عليهما التنظيم، ونشر أمامهما انتحاريين وكميات كبيرة من القنابل والمتفجرات لعرقلة التقدم.

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