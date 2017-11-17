أخبار ليبيا 24

لازالت آلاف العائلات المهجرة في العراق، بانتظار العودة بعد اقتلاع “داعش” الإرهابي، من غرب البلاد.

و كشف قائممقام قضاء عنة، سعيد فياض أن أربعة آلاف عائلة نزحت من قضاء عنة، أثناء عمليات تحرير المدينة من سيطرة “داعش” الإرهابي، “في سبتمبر/أيلول الماضي”، لم تعد حتى الآن، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية

وأضاف فياض أن العائلات تنتظر تحرير الجانب الأيمن من نهر الفرات من قبضة “داعش” الإرهابي في قضاء راوة الملاصق لعنة، كي تؤمن المنطقة بالكامل لها ولسلامتها عند عودتها إلى منازلها.

وأعلن فياض بدء عودة عدد قليل من العائلات التي كانت نازحة من عنة، إلى راوة، منذ بدء العمليات العسكرية لتحرير القضاء الأخير، منوها إلى أن ما يقارب 1500 عائلة بقيت في عنة لم تنزح خلال معركة اقتلاع التنظيم الإرهابي.

وبشأن تطهير قضاء عنة، اخبرنا القائممقام، أنها لم تطهر بالكامل من بقايا ومخلفات “داعش” الإرهابي، هناك مناطق منها مازالت تحوي عبوات ومتفجرات بانتظار انتهاء العمليات العسكرية في راوة، حتى تعود فرق الجهد الهندسي والمعالجة لإكمال التطهير.

الجدير بالذكر، أن القوات العراقية حررت قضاء عنة بالكامل من سيطرة “داعش” الإرهابي، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد نحو أسبوع من انطلاق العمليات العسكرية، بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وخسر تنظيم “داعش” أغلب مناطق سيطرته في الأراضي العراقية شمالا وغربا، وآخرها مدينة القائم بعدما كانت تحت سطوته منذ عام 2014، وما بقي تحت سطوته فقط قضاء راوة غربي الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا ً.

شارك المقالة