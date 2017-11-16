أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل إلى محطة تحلية المياه بطبرق، الأربعاء، حوالي 100 طن من مواد مانعة التسرب قادمة من ميناء بنغازي, وهي الحصة المقررة التي وصلت عن طريق الحكومة المؤقتة إلى محطات تحلية المياه بالمنطقة الشرقية .

وقال مدير محطة تحلية المياه بطبرق فتح الله النعاس، إن هذه الكمية تكفي لتشغيل المحطة لمدة 8 أشهر والكميات السابقة التي وصلتنا كانت من محطة زليتن ومن مصنع الحديد والصلب بمصراتة .

وأضاف النعاس أن العاملين بالمحطة يعملون في كل الأوقات من أجل توفير المياه لسكان المدينة رغم قدم المحطة التي تحتاج لعمرة جسيمة عاجلة .

يشار أن محطة تحلية المياه تنتج يوميا 36 ألف متر مكعب من المياه وهي المصدر الوحيد للمياه بمدينة طبرق وتقوم المحطة بتحويل المياه المنتجة إلى الخزانات الرئيسية في شركة المياه والصرف الصحي والتي بدورها تقوم بتوزيعها عبر الشبكة للمواطنين .

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