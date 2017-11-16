أخبار ليبيا 24

يقع مسجد السلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه المعروف بالمسجد الأزرق بمدينة شاه علم الماليزية ويشتهر بمآذنته وهي الأطول في العالم وبقبته الزرقاء المميزة.

يحتل المسجد الأزرق المرتبة الثانية كأكبر مساجد جنوب شرق أسيا بعد مسجد الإستقلال في جاكرتا الأندونيسية بسعة تبلغ 24 ألف مصلي.



فيما يزين الخط الإسلامي الزخرفي الحواف المحيطة بالقبة وساحة الصلاة الرئيسية بينما تتجلى تصميمات عرق الملايو في الهندسة المعمارية للمسجد من الداخل، وعندما ينفذ ضوء الشمس من خلال الزجاج الأزرق فإنه يضفي على جنبات المسجد زرقة هادئة تبعث على الهدوء والسكنية.

وفي منظر رائع يطل المسجد الأزرق على حديقة الفنون الإسلامية (وهي حديقةٌ ذات مناظر طبيعية مذهلة).

تبلغ مساحة هذه الحديقة 14 هكتارًا مما يجعلها مزارًا دينيًّا مميزًا، وتضم الحديقة تسعة معارض تحوي مجموعة قيمة من الفنون الإسلامية مثل الخط الإسلامي والمنقوشات واللوحات والهندسة المعمارية. وتقام في الحديقة الشعائر الإسلامية التقليدية من حين لآخر.

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