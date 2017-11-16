أخبار ليبيا 24 – خاص

بدأ مركز طب وجراحة القلب بنغازي بمنطقة الهواري، في تجهيز قسم حديث ومتطور خاص بجهاز القسطرة الثنائية GE Bi-Plane Cathlab (IGS 630) من شركة جينيرال إليكتريك الأمريكية.

وذكر مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام هاني العريبي، أن هذا الجهاز جاء بدعم من شركة الخليج العربي للنفط، كتعاون من أجل توفير الأجهزة العلاجية والتشخيصية لمرضى القلب في ليبيا.

ويعد هذا الجهاز هو الأحدث والأول من نوعه في ليبيا، ويتميّز جهاز القسطرة الثنائية بإعطاء صور متعددة للقلب عالية الدقة في آن واحد، إضافة إلى سرعة إجرائه للفحوصات، ونسب الأمان العالية التي يوفرها.

ويعمل الجهاز بنظام الديجيتال مساحة DETECTOR 31*31cm والذي يعني إمكانية تغطية القلب، والشرايين بشكل كامل، ومن مميزات الجهاز إمكانية استقبال حالات من الأطفال دون تعرضهم لأشعة عالية، كما أنه يحتوي على ميزة جديدة وهي تركيب صمام للقلب بالقسطرة (Taver) كما في عمليات القلب المفتوح.

كما أن الجهاز يعمل على حالات القسطرة الدماغية أيضا بمعني أنه عن طريق استخدام جهاز القسطرة IGS 630 يمكن عمل حالات مركز القلب بالكامل وكل حالات القسطرة, بالإضافة إلى إمكانية أخذ صور أشعة مقطعية (CT) وصور رنين مغناطيسي (MRI) مما يساعد على تحديد الاحتياجات أثناء العمليات باستخدام التقنيات المختلفة في عالم التشريح.

وتابع العريبي، موضحا مميزات الجهاز أنه يقوم بتخفيف جرعات الأشعة باستخدام احدث أنواع التمديد والعزل الكهربائي، ومن مزاياه دمجه مع جهاز تخطيط ضربات القلب، إضافة إلى تسجيله الإشارات الكهربائية من 120 نقطة ثنائية (2D) وثلاثية البعد (3D) داخل حجرات القلب، إضافة إلى التخطيط السطحي لنبضات القلب مع إمكانية تصوير الشرايين والأوردة القلبية عند اللزوم, كما يمكن لذراع الجهاز الدوران بنسبة 360 درجة أفقيا وعموديا، لمساعدة الطبيب في الوصول إلى صورة شاملة بجسم المريض، ومن زوايا مختلفة.

ويساعد جهاز القسطرة الجديد على القيام بعمل جميع الحسابات المتعلقة بوجود العيوب الخلقية للأطفال والكبار، مع تكوين صورة كاملة للقلب.

ويعتبر من أهم خصائص جهاز القسطرة القلبية التواصل بين جهازي القسطرة، وديناميكية الدم مما يسهل عملية إدخال بيانات المريض مرة واحدة, كما أنه يأتي مصحوبا بجهاز Hemodynamic الذي يقوم بمتابعة ومراقبة الإشارات الحيوية للمريض أثناء القسطرة.

وبين مدير مكتب الإعلام في مستشفى الهواري العام، هاني العريبي، أن جهاز القسطرة الثنائية يأتي بوحدة تخزين ومعالجة الصور الطبية ذات الجودة، والدقة العالية والتي يمكن ربطها بالإنترنت لإرسال الصور والاستفسار حول حالات معينة, ومن مميزات هذا الجهاز، تمكين الطبيب من رؤية أوضح، تساعده في اتخاذ القرار الصحيح، إضافة إلى سرعة حركته، وهذا يقلل من وقت العملية، ويساعد على تخفيض كمية الإشعاع التي يتعرض لها المريض.

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