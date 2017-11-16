أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن ناي الاتحاد المنستيري، أنَّ خمسة فرق أكَّدت مشاركتها في الدورة الترشيحية لبطولة أفريقيا لكرة السلة للأندية.

وقال النادي، إنَّ “فرق الاتحاد والنصر من ليبيا، والفاسي وجمعية سلا من المغرب، ومجمع النفط البترولي من الجزائر، أكَّدت مشاركتها بالدورة.

وأشارت اللجنة المنظمة للدورة، التي ستقام خلال الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر المقبل، إلى أنَّ النجم الساحلي، قد يشارك في الدورة، بعد انسحاب الأفريقي.

وسيعزز الاتحاد المنستيري، صُفوفه خلال البطولة باللاعب الدولي نزار كنيوة.

هذا ويتأهل أول فريقين إلى النهائيات في رادس.

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