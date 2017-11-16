أخبار ليبيا 24 – خاص

استهدفت طائرات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، تجمع لتنظيم “داعش” جنوب منطقة هراوة، 70 كم شرق مدينة سرت المعقل السابق للتنظيم.

وأكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الوسطى مقدم طيار الشريف العوامي، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، استهداف أكبر تجمع للتنظيم وتدمير القوة التابعة له بشكل كامل.

وأشار العوامي، إلى أن التمركز كان عبارة عن خيمة كبيرة وسيارات عسكرية وبنزين ومياه وهو مخبأ لعناصر التنظيم الإرهابي، مبيناً أنهم قد رصدوا الموقع الذي تم استهدافه منذ قرابة أسبوع

ولفت إلى أن التنظيم يحاول إعادة تجميع صفوفه في الصحراء إلى الجنوب من المدينة، حيثُ يشن غارات بين الحين والآخر على المناطق السكنية وعلى قوات الأمن .

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