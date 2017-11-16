أخبار ليبيا 24 – خاص

أقامت جامعة طبرق، اليوم الخميس، إنتخابات نقابة موظفي الجامعة، وذلك بإشراف وتنظيم لجنة مشكلة من داخل الجامعة .

وأضاف عضو اللجنة المكلفة للأشراف علي الأنتخابات وليد أبخاطرة عبد الونيس- أن عملية التصويت والأنتخاب كانت بالطريقة المباشرة بحضور عدد من موظفي كليات و إدارة و مراكز و مكاتب الجامعة .

وأشار إلى أن الأنتخابات كانت بأشراف لجنة مشكلة من ” نقيب أعضاء هيئة التدريس، المسجل العام ، مدير النشاط الطلابي ، مدير مكتب التخطيط و المتابعة ، مدير الشؤون الإدارية بالجامعة ، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات كالتالي: 1- صبره علي الشريف “رئيسآ ” .

2- ناصر زايد القاسي ” نائب رئيس ” .

3- عبد المجيد عبد الله ” مقرر “.

4-عبد العزيز فرج ” عضوآ ” .

5- عيسى شرفاد ” عضوآ ” .

6- تهاني العمامي ” عضوآ ” .

شارك المقالة