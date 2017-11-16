أخبار ليبيا 24 – خاص

زار عدد من النشطاء بمنظمات المجتمع المدني والهيأة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية،أمس الأربعاء، الأسر المتضررة من سيل الوادي بمنطقة جردينا جنوب غرب بنغازي.

وقامت منسقة منتدى العمل التطوعي سالمة العرفي خلال الزيارة، بتوزيع عدد 12 دفاية علي الأسر المتضررة بالمنطقة، بينما قدمت مؤسسة الفوز العظيم لكفالة اليتيم، عدد من الحقائب المدرسية لتوزيعها علي الأطفال الأيتام.

هذا وخلال ذات الزيارة، وزعت الهيأة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية إغاثة شملت ( حصير ، بطانية ، نايلو للوقاية من مياه الأمطار، حقيبة مواد تنظيف، كشاف إنارة، صندوق صغير يحتوي علي أغراض للاستخدام فالمطبخ ومعطف) وذلك على عدد 42 أسرة محتاجة بالمنطقة.

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