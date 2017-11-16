أخبار ليبيا 24 – خاص

تستمر أعمال رصف طريق داخلية بالحي السكنى ( شعبية القوراشة )، اليوم الخميس، بإشراف بلدية بنغازي وتنفيذ احدى الشركات المحلية، وبرعاية المستشفى الليبي الأوربي .

قال مدير المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي نضال الكاديكي، إن العمل يعتبر تضامنيا لرفع المعاناة على سكان منطقة القوراشة، نظرا لصعوبة المرور منه ،وللتخفيف على معاناة سكان المنطقة التي مرت بفترة صعبة دامت لأكثر من ثلاثة سنوات.

وأضاف أن أعمال إزالة المخلفات والقمامة التي تقوم بها إدارة المتابعة وضمان الجودة بديوان بلدية بنغازي مستمرة وشملت مناطق الكيش وطريق طرابلس وشارع الفروسية وامتداد شارع البحر الى جزيرة دوران طريق السريع ( جزيرة بوشريف ).

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