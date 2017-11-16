أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الخميس، عن افتتاح مكتب مشتريات في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية تابع للمؤسسة، لدعم جهود المؤسسة لاستعادة الطاقة الإنتاجية.

وقال صنع الله: “سيضع مكتب هيوستن الشركات الأمريكية ذات المستوى العالمي المصنعة للمعدات والتكنولوجيا والمزودة لخدمات حقول النفط في مركز إستراتيجية المشتريات لدينا”.

وتابع: “كما سيضعنا هذا المكتب في قلب صناعة النفط في الولايات المتحدة لمواكبة تطور الصناعة النفطية، وهذا قرار استراتيجي هام بالنسبة لنا ولا ينبغي لأي أحد التقليل من أهميته “.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة منعت محاولة تصدير النفط الخام بشكل غير قانوني من قبل إبراهيم الجضران وشبكته في مارس 2014، وعندما كانت الأمور على المحك، أثبتت الولايات المتحدة حقا أنها كانت الضامن لسلامة كيان المؤسسة الوطنية للنفط ولوحدة ليبيا، حيثُ تلعب دوراً حيوياً اليوم في حماية صناعة النفط في ليبيا ضد الإغلاقات.

الجدير بالذكر أن قطاع النفط الليبي يحتاج إلى استثمارات في حدود 20 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، لصيانة وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ولزيادة الإنتاج.

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