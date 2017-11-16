أخبار ليبيا 24 – خاص

بدأ فريق التوزيع بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الانسانية، بتوزيع المرحلة الثانية من المساعدات المقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لنازحي منطقتي الصابري ووسط البلاد.

وذكر مسؤول مكتب الإعلام بالهيئة الليبية للإغاثة جليلة الدرسي – أن التوزيع تم وفق الخطة التي وضعتها إدارة العمليات المتمثلة في توزيع الإغاثة على عدد 320 عائلة حتى الآن.

وأضافت أن الإغاثة تتكون من: أغطية وأواني طهي و إنارة ضوئية وجاكت نسائي ورجالى وحصير وبلاستك شات ومستلزمات شخصية طبية، مشيرة إلى أن التوزيع مستمر حـتى الآن.

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