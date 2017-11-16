أخبار ليبيا 24 – خاص

تنطلق السبت المقبل، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في جميع مدن ليبيا.

وذكر مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي في إدارة الخدمات الصحية بنغازي أحمد العوامي أن حملة التطعيم تنطلق السبت الــ 18 من نوفمبر الجاري على مستوى جميع مراكز وعيادات بنغازي، ومكاتب الرعاية الصحية الأولية بخدمات الصحة بنغازي وهي الجهة المشرفة على التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، ويشرف عليها على مستوي ليبيا المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأضاف العوامي إن هذه الحملة تستهدف فئة العمر من 50 عام فما فوق، وخاصة من لديهم أمراض مزمنة لأنهم أكثر تعرضا للإصابة بالأنفلونزا، وسيتم التعرض إلى المخاطر في حالة عدم أخذ جرعة التطعيم هذه، وخاصة الذين يعانون من مشاكل صحية التي تشمل مرض السكري، أمراض القلب، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الكلي، والأمراض الدورية، أمراض الجهاز العصبي، أمراض المناعة.

وبيّن العوامي إن الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية سوف يكتسبون مناعة ضد أي فيروس، وسيتم صرف جرعة واحدة لاكتساب مناعة مدتها سنة.

وذكر العوامي أنه في نوفمبر العام الماضي كانت لديهم حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وأن هذه الحملة تنظم على مستوى كل المدن الليبية، وأيضا تختص الحملة ببعض العاملين الطبيين لتلقي هذا النوع من التطعيم.

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