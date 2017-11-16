أخبار ليبيا 24 – خاص

تأهَّل الاتحاد، إلى نهائي الدورة الرباعية المؤهلة للمشاركات الأفريقية بعد الفوز على الأهلي بنغازي (2-1) اليوم الخميس، على ملعب مدينة زوارة.

تقدم الاتحاد، عبر مهاجمه محمد الطبال (13)، وعدَّل عبد الله العرفي للأهلي بنغازي، في الشوط الثاني.

واحتسب حكم المباراة، ركلة جزاء قبل النهاية بربع ساعة للاتحاد، نجح صهيب بن سليمان في إيداعها الشباك ليعلن فوز فريقه وتأهله للنهائي. ويلتقي الاتحاد، مع التحدي (الذي سبق له الفوز على الأهلي طرابلس) بملعب أمساعد يوم 25 من الشهر الجاري، لتحديد المشارك بدوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية.

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