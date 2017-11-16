أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم أن اتحاد سيكافا لكرة القدم أجل موعد انطلاق منافسات بطولة التحدي الودية التي كان مقررا انطلاقها بنيروبي الكينية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وذلك حتى الثالث من ديسمبر القادم لبعض الأسباب التنظيمية الخاصة به،

وأوضح من خلال صفحته على فيس بوك – أن الجهاز الفني لمنتخب ليبيا بقيادة عمر المريمي أجرى تعديلا في البرنامج الخاص بالمنتخب الأول بما يتلائم واستحقاقه القادم والاولوية كانت للمشاركة في بطولة الشان التي ستقام بالمغرب مطلع العام المقبل.

وأشار إلى أن البرنامج الجديد المعد من الجهاز الفني والمحال للجنة المنتخبات للاعتماد سيكون المشاركة في منافسات بطولة التحدي التي ستختتم في الـ20 من ديسمبر القادم إضافة الى الدخول في معسكر تدريبي يتواصل حتى انطلاق البطولة التي ستحتضنها المغرب ما بين 12 يناير إلى 24 فبراير من عام 2018 .

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