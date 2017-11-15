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يعتبر مسجد الإستقلال أكبر مسجد في إندونيسيا، وهو من أكثر الأماكن قدسية لدى المسلمين في إندونيسيا، فضلًا عن كونه مركزًا للمؤتمرات، والمحاضرات والندوات الدينية. بُنِيَ مسجد الاستقلال عام ١٩٧٨.

كما أنه أكبر مسجد في شمال شرق أسيا من حيث البناء والقدرة الاستيعابية. المسجد من المعالم الدينية التي تستقطب اعجاب الزوار من كل مكان، الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما وزوجته قاموا بزيارة للمسجد في 10 نونبر 2010 حيث مدح الرئيس اوباما المسجد قائلا إنه رمز للتسامح الذي يميز اندونيسيا والإندونيسيين.

يوجد المسجد في مركز جاكارتا بجلان تامان ويجايا كوسوما في الجهة الشمالية الشرقية. تم فتح مسجد استقلال يوم 22 فبراير 1978من طرف الرئيس الأندونيسي الأول سوكارنو، المسجد يتوفر على مكان لصلاة يستوعب 120 الف مصلي.

يتزين المسجد بقبة يصل قطرها إلى 45 مترا ومآذن شاهقة ويقع بالقرب من الكنسية الكاثوليكية. تم تصميم المسجد من قبل فريديريك سيلابان سنة 1954 . فكرة بناء مسجد إسلامي كبير كانت للزعيم الاسلأمي وحيد هاشم وحصل على اسمه من استقلال اندونيسيا وكفاحها من أجل الاستقلال واستغرق بناء المسجد حوالي 17 عاما وتحت اشراف الرئيس الإندونيسي سيوكارنو.

المسجد توجد به قاعة مستطيلة كبيرة للصلاة تبلغ مساحة قطرها 45 مترا ويدعمها 12 عمودا وتحتوي على 4 مستويات من الشرفات ويتميز باطن المسجد ببساطته.

يوجد المسجد بالقرب من محطة القطار جامبير، كما يمكن الذهاب إليه من مطار سوكارنو هاتا بركوب وسائل النقل العمومية ميتروميني وترانس جاكارتا المتوجهة نحو جامبير، ومن جامبير توجد دراجات نارية للأجرة تعرف بأوجيك ويمكن المشي حتى الوصول الى المسجد.

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