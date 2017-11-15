أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أحمد ابريدان، اليوم الأربعاء، مع رئيس وأعضاء المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة امكانية تقديم الدعم لمشروع جديد يؤهل الأشخاص ذوي الإعاقة الدخول في سوق العمل المحلية.

وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة محمـد السليني – في تصريح خاص – إن المنظمة استعرضت خلال الاجتماع مشروع جديد خاص بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة بنغازي ودمجهم في سوق العمل الحديث، بحضور عدد من مديري مكاتب الهيئة العامة لصندوق التضامن.

وأضاف السليني – أن المشروع يحمل اسم “فضاء بلا قيود” وهو خاص بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن الاجتماع استعرض النشاطات الخاصة بذوي الإعاقة وكيفية المطالبة المستمرة بحقوقهم لاندماجهم في المجتمع دون معوقات.

وأشار إلى أنه في نهاية الاجتماع قام أعضاء المنظمة بتكريم رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن بـ “نجمة العمل الإنساني” تقديرا وعرفانا بجهوده في دعم الأعمال الإنسانية الخاصة بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

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