أخبار ليبيا24

وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الثلاثاء، رسالة إلى الليبيين، أكد فيها أن الوضع المالي الاقتصادي للدولة سيء للغاية، لافتا إلى أن العجز التراكمي وصل إلى 200% من الناتج القومي.

وأضاف الكبير في ندوة عقدت في مقر المركزي في طرابلس أمس الثلاثاء أن بعد سلسلة من الاجتماعات مع القطاع المصرفي ورجال الأعمال لقد تجاوزنا جميع الخطوط ونحن نرفع الراية الحمراء.

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي أن حجم الخسائر التي تكبدتها الدولة جراء الإقفال التعسفي للمؤسسات النفطية وصل إلى 160 مليار دولار.

وأوضح الكبير أن وإيقاف الاعتمادات أثر على سعر الصرف وسبّب نقصا في السلع، مشيرا إلى أن وقف الاعتمادات المستندية جاء بناء على تعليمات رئيس ديوان المحاسبة.

وأوضح الكبير أن تسلم طلبات فتح الاعتمادات ومنحها الموافقة ليس من اختصاص مصرف ليبيا المركزي منذ تسلم وزارة الاقتصاد هذا الملف في يوينو المنصرم.

ورحب بالجهود الرامية لتوحيد مؤسستي المصرفين بطرابلس والبيضاء مضيفا أن هذه الجهود ينبغي أن تكون على أسس صحيحة بتكليف مكاتب خبرة دولية مستقلة تقوم بمراجعة المركز المالي لكل من المصرفين ويتحمل فيها كل طرف المسؤولية القانونية لأي تجاوزات ومخالفات.

وشدد محافظ المركزي على ضرورة إلغاء إصدار العملة المطبوعة في روسيا والتي تمت خارج نطاق إدارة الإصدار في المصرف المركزي مشيرا إلى أن هذه العملة ذات عجز بنسبة تصل إلى 40% أي أنها قابلة للتزوير بهذه النسبة وذلك وفقا لمركز دولي معتمد تم إحالة العينات إليه.

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