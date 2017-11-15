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أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار العراقية، نعيم الكعود إجلاء المدنيين المرتهنين من قبل تنظيم داعش الإرهابي في آخر أوكاره غربي البلاد.

وأوضح الكعود أن “القوات العراقية فتحت ممرات آمنة تمكنت من خلالها العائلات المدنية التي يرتهنها تنظيم داعش الإرهابي، كدروع بشرية داخل قضاء راوة غرب الأنبار، من النزوح عبر نهر الفرات بواسطة الزوارق.”

وأضاف رئيس اللجنة الأمنية أن “نزوح العائلات تم باتجاه قضاء عنة، ملمحا إلى أن عدد المدنيين في راوة قليل جداً، والقطعات الأمنية تعاملها ممتاز مع حركة النزوح وإنقاذ المواطنين المحاصرين”.

من جهته، أفاد قائممقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، بأن “حركة النزوح من راوة “المعقل الأخير لتنظيم داعش الإرهابي في الأنبار، بمحاذاة سوريا، انخفضت باتجاه الرطبة الحدودي مع الأردن، مع بدء العمليات العسكرية لتحرير القائم.”

ويقول الدليمي: “إن نزوح العائلات باتجاه الرطبة ومنه تنتقل إلى مخيمات النازحين في غرب الرمادي، مركز المحافظة، صارت شحيحة جداً، وما يصل يوميا سوى أفراد يعدون على الأصابع، أربعة أو خمسة، وحالات نادرة لأن الأغلبية توجهوا نحو عنة”.

الجدير بالذكر، أن القوات العراقية حسمت عمليات تحرير القائم أخطر أوكار داعش الإرهابي، عند الحدود الدولية مع سوريا، في مطلع الشهر الجاري.

وأعلن قائد عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات، الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد، صباح السبت الماضي 11 نوفمبر ، انطلاق معركة تحرير قضاء راوة من سيطرة داعش الإرهابي.

ويعتبر قضاء راوة الصحراوي الذي يربط محافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، ببعض، آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي، الذي يحتجز في داخله ما يقارب الـ10 آلاف شخص من العائلات المدنية، كدروع بشرية.

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