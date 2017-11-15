أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى زوارة وذلك لمواجهة الاتحاد يوم غدٍ الخميس لحساب نصف النهائي المؤهل للمشاركات الافريقية .

وأنهى الفريق تحضيراته يوم امس بحصة تدريبية بملعب النادي بمنطقة قاريونس تحت إشراف المدرب ناصر الحضيري .

وقال المدرب ناصر الحضيري، إن استعدادات الفريق مثل أي استعدادات اخرى واشار ان الفريق لم يحصل على مباريات ودية مع فرق حددها مؤكداً جاهزية لاعبيه لخوض المباراة

وأضاف أنه يتمنى أن يكون لاعبي فريقه في المستوى ليحققوا الانتصار لتلبية طموح جمهور الفريق الكبير ونيل ورقة الترشح لنهائي المؤهل للمشاركات الافريقية .

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