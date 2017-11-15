أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى آمر سرية الشرطة العسكرية طبرق العقيد جمعة الزروق، اليوم الأربعاء، زيارة إلى منفذ امساعد الحدودي لتفقد كافة المواقع التابعة للمنفذ الحدودي.

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن آمر سرية الشرطة العسكرية التقى خلال زيارته مع آمر المنفذ عطية بالط ورئيس قسم البحث الجنائي البردي والرائد عبدالسلام الببي، وتفقدوا كافة المواقع التي في نطاق المنفذ والتي على الحدود من جهة الشمال علي البحر وجهة جنوب شرق المنفذ.

وأضاف أن المجتمعين ناقشوا تخصيص المواقع والتمركزات التي ستتمركز بها وحدات القوات المسلحة والشرطة العسكرية وهذا العملية لتأمين المنفذ والحد من كافة الخروقات.

يشار أن الشرطة العسكرية استلمت منفذ أمساعد البري لتكون في مساعدة الأجهزة الأمنية المتواجدة بالمنفذ لتأمين وللحد من الظواهر السلبية وأبرزها التهريب .

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