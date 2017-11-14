أخبار ليبيا 24

أدت عملية “عاصفة الجزيرة” إلى تقدم قوات سوريا الديمقراطية في أقصى ريف الحسكة الجنوبي، وسيطرتها على بلدة مركدة التي كانت تعد آخر بلدة يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” في محافظة الحسكة، ليخسر التنظيم تواجده في كامل البلدات في ريف الحسكة الجنوبي، وتقتصر سيطرته على قرى ومزارع وتلال في الريف الجنوبي للحسكة.

بعد هذا التقدم عكفت قوات سوريا الديمقراطية على عملية تمشيط بلدة مركدة، بحثاً عن جيوب أو عناصر متوارين لتنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة مركدة، التي شهدت خلال الأيام الفائتة عمليات قصف من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وقصف من طائرات التحالف الدولي، ما تسبب بمقتل عناصر من التنظيم الإرهابي، كما قضى مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في الاشتباكات ذاتها.

لكن قوات عملية “عاصفة الجزيرة”، تمكنت في النهاية من تحقيق تقدم واسع والسيطرة على قرية الصبخة عند الضفة الشرقية لنهر الفرات، بالتزامن مع تقدمها في عدة قرى على ضفاف نهر الفرات، حيث تسعى لفرض سيطرتها على مزيد من المناطق وتقليص نطاق سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وسيؤدي هذا النصر إلى تحقيق قوات سوريا الديمقراطية مزيد من التقدم في ريف دير الزور الشرقي، وتقليص نطاق سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” في شرق نهر الفرات،.

ويأتي ذلك عقب تمكن هذه القوات من تحقيق تقدم في المنطقة والسيطرة على مواقع ومناطق كان يسيطر عليها التنظيم، فيما وردت معلومات أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى قوات سوريا الديمقراطية تحضيراً لمعركة السيطرة على كامل شرق الفرات.

الجدير بالذكر أن تنظيم داعش خسر اغلب مواقعه في سوريا ولا تزال بعض عناصره تتحصن في البوكمال فيما تقوم قوات النظام السوري بتوجيه قصف مدفعي مكثف صوبها.

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