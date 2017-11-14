أخبار ليبيا24

شن مجموعة من القراصنة المسلمين حملة على مواقع وخوادم تنظيم داعش الإرهابي، متوعدون بمحو وجودها كليا من شبكة الإنترنت.

ووفقا لتقرير نشرته وسائل إعلام غربية، أعلنت مجموعة من القراصنة المسلمين الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، متوعدين إياه بمحو حساباته وقنواته من على الإنترنت.

وأكدت مجموعة hacktivist Di5s3nSi0N في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مهاجمتها مواقع وخوادم داعش في الأيام المقبلة كجزء من حملة أطلقت عليها اسم “إخراس السيوف”.

وأوضحت المجموعة أنها وبعد اختراق موقع وكالة “أعماق”، تمكنت من الكشف عن عناوين البريد الخاصة بـ2000 مشترك في الموقع.

وفي تغريدة على “تويتر”، أنبأت المجموعة: “شوارعنا وحقولنا حمراء من دماء شهدائنا بسبب داعـش، وسنطهر الإنترنت منها وسيكون انتقامنا في 17.11.17 “، أي بعد ثلاثة أيام”.

ووفق راجين ريسينغ، عضو باسم مستعار في المجموعة، فإن أكثر من نصف مواقع وحسابات تنظيم داعش ضعيفة، وسهلة الاختراق.

يذكر أن أنصار داعش والتقنيين داخل التنظيم لعبوا دورا هاما في الحرب الإلكترونية خلال السنوات الماضية، ما دفع الغرب والدول العربية لاتخاذ إجراءات حازمة ضد وجود التنظيم الإرهابي على الشبكة العنكبوتية.

وفي نفس السياق, يذكر ان دراسة مصرية أعدها مرصد دار الإفتاء في مصر، أكدت أن “آلة التنظيم الإعلامية أنتجت في سبتمبر الماضي ثلث الدعاية، التي روج لها في أغسطس عام 2015، وأن رسائل داعش الدعائية لم تعد تتضمن أحلامه الزائفة، التي كان يخدع بها الشباب حول العالم، مثل إقامة الخلافة المزعومة”.

الدراسة أرجعت تراجع وانهيار منظومة داعش الدعائية في الواقع الافتراضي إلى الهزائم الإقليمية التي لحقت بالتنظيم في جميع الجبهات التي يحارب عليها، وفقدانه السيطرة على معاقله في سوريا والعراق، ما أدى بدوره إلى فقدان مراكزه الإعلامية القدرة على تحرير وإنتاج المواد الدعائية بنفس الوتيرة والجودة التي كانت تنتجها من قبل.

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