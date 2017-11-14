أخبار ليبيا 24 – خاص

باشر مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين، في مشروع إنشاء مركز إصدار بمدينة طبرق.

وذكر مشرف المشروع بالمصرف عبدالسلام عبدالسميع في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″، أن أحد الشركات المتخصصة بدأت في أخذ عينات من التربة لإنشاء مبنى المركز والذي يتكون من دورين بعد تخصيص قطعة الأرض له.

وأوضح عبدالسميع، أن مركز الإصدار سيكون خاص بتوزيع العملة على مصارف منطقة البطنان ليوفر الجهد والوقت على المصارف.

ولفت إلى أن الطائرة ستهبط بمطار طبرق قادمة من المصرف المركزي البيضاء لتسليم السيولة لهذا المركز ، مؤكدًا أنه بوجود هذا المركز ستحل الكثير من مشاكل السيولة، إضافة إلى توفير الأموال المخصصة على مصارف منطقة طبرق من شرقها وغربها وجنوبها.