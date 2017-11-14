أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مقرر مجلس النواب صالح قلمة، إن مجلس النواب أحال المقترح المقدم من المبعوث الأممي غسان سلامة، بشأن تعديل مواد السلطة التنفيذية بالاتفاق السياسي، ومبادرة الرؤية الشاملة التي قدمها أعضاء بمجلسي النواب وما يسمى بمجلس الدولة إلى لجنة الحوار؛ للمناقشة والتداول خلال الجلسة المقررة الاثنين المقبل.

وأضاف قلمة في تصريح له اليوم الثلاثاء – أن اختيار مقترح الأمم المتحدة لأنه الأقرب ويحظى بمباركة اغلب النواب، لافتا إلى أنه حضر الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحضور 60 نائبا، والتي استعرضوا خلالها المقترحين.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب دعا لضرورة حضور النواب المتغيبين جلسة الاثنين المقبل.

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