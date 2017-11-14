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قال ضابط التحقيق في قسم التحريات العامة التابعة لمديرية أمن بنغازي مجدي العرفي إن القسم انطلق حديثا في مقره الكائن في شارع الاستقلال جمال عبد الناصرسابقا، ويشمل اختصاصه كافة المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمدينة بنغازي.

وأضاف العرفي أن أعضاء القسم تمكنوا خلال المدة الماضية من كشف واقعة الإهمال الطبي في حفظ الأجنة حديثي الولادة في مركز بنغازي الطبي وتقديم المسؤولين عن هذا الإهمال إلى العدالة.

وأشار ضابط التحقيق إلى أنه تم ضبط حالة تلبس لحيازة وإتجار بمواد مخدرة وبيع لخمور مستوردة، وضبط جرائم تزوير في الإقامات وتآشيرات الدخول للأجانب وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

ولفت العرفي إلى أنه تم ضبط عمليات سرقة من داخل بعض المنازل الواقعة في المناطق المحررة وإحالة من تم ضبطهم رفقة مابحوزتهم الى النيابة العامة، وضبط لمقترفي جرائم السرقة من مستودعات الآليات الثقيلة في منطقة قنفودة، واستعادة إحدى الآليات المسروقة والتي تم شحنها إلى مدينة مصراتة والتحفظ عليها داخل القسم ثم إحالة الوقائع بالفاعل فيها إلى النيابة العامة.

وتابع ضابط التحقيق أن أعضاء قسم التحريات العامة استطاعوا من ضبط بعضا من السيارات التي عمم على سرقتها من قبل المراكز والأقسام التابعة للمديرية، وضبط أحد ممتهني السرقة من داخل المحاور القتالية والذي حاول المقاومة المسلحة رفقة أشقاءه حتى قبض عليه دون إصابة في عناصرنا.

وارفق العرفي في جملة تصريحه صورة عن الحوادث اليومية الواردة عن مديرية الأمن والتي يحتل فيها العمل المنجز لأعضاء القسم صفحة كاملة، موضحا أن عمل القسم لم يقف عند حد البلاغ فقط ،إنما كشف للجرم وضبط لأصحابه.

أوضح ضابط التحقيق أن هناك إهمال في مد القسم بما يحتاج وعدم العدالة في توزيع المتوفر من الإمكانيات ، مؤكدا أن الهمة والمعنويات العالية والعمل المهني الاحترافي النظيف داخل قسم التحريات العامة، هو خير زاد لرجال حملوا على عاتقهم مكافحة الجرم تحت أي ظرف كان .

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