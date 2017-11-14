أخبار ليبيا 24

بعد طرد تنظيم القاعدة الإرهابي من محافظة شبوة جنوبي اليمن، تشهد هذه المحافظة استقرارا نسبيا خاصة بعد أن تم إحكام السيطرة على عدة مديريات داخلها.

وجاء هذا النصر تتويجا لقتال شرس دار منتصف سبتمبر الماضي واسفر عن إعتقال القيادي في القاعده باسل المرواح الذي أصيب بجراح بالغة ، كما حدثت إصابات كثيرة في صفوف مقاتلي تنظيم القاعدة.

سكان هذه المديريات وهي ميفعة ورضوم والروضة وحبان، تحدثوا لوسائل الإعلام عن مشاعرهم بعد أن أصبحت شبوة خالية من عناصر القاعدة الإرهابيين.

فقد أكد أدهم صالح ان نسبيا معظم مديريات المحافظة أصبح حالها أفضل ولا سيما في مديرية عزان التي تشهد حالة جديدة والتي تعتبر المعقل الرئيسي للتنظيم سابقا والآن تشهد حالة جديدة بعد تطهيرها من قبل قوات النخبة الشبوانية ونتمنى من بقية مديريات محافظة شبوة أن يحذو حذوها في المدينة

وعبر مواطنون من محافظة شبوة عن التحسن الأمني الذي تشهده المدينة بعد سيطرة قوات النخبة الشبوانية عليها ، مما ينعكس على المواطن في حرية حركته في شوارع المحافظة في الأوقات المختلفة على عكس ما كان في السابق على حد تعبيرهم.

وأشار نزار مسعود إلى النتيجة الامنية الايجابية قائلا: نشعر بالأمن والأمان بعد تحرير محافظتنا من تنظيم القاعدة الذي كان في توتر من التنظيم”

وأكد فاروق عبد السلام على اهمية الامن بالنسبة لمحافظة شبوة بعد تحريرها من التنظيمات الإرهابية أصبح الأمن نقول بنسبة 70 أو 80% أصبح المواطن أكثر أمانا ويستطيع أن يمشي بالطرقات ليلا أو نهارا وأصبح الأمن مستتب الحمدلله وأفضل من غيرها في السابق”.

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