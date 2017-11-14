أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلق الأسبوع الأول من مسابقة كرة القدم المصغرة امس الاثنين بملعب الصقور في مرحلة الذهاب تحت إشراف الآتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة بالمنطقة الأولى وتشارك 7 فرق بمدينة طبرق .

حيث تفوق في المباراة الأولى فريق الشباب على الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف وأدار المباراة الحكام عاشور خليل وزياد الشركسي وعلاء خليل وراقب اللقاء محمد النيبو .

بينما تفوق في اللقاء الثاني فريق المولودية على فريق البريقة بثمانية أهداف مقابل هدف أدار المباراة الحكام كمال الجالي واحمد بلل وراقب اللقاء ميكائيل العوامي .

وحقق الصقور فوزا على القادسية بخمسة أهداف دون مقابل وبذلك يختتم الاسبوع الأول من المسابقة .

يشار إلى أن مسابقة كرة القدم المصغرة انطلقت في كل الملاعب بنجاح بمشاركة 48 فريق على مستوى خمسة إتحادات فرعية تحت إشراف الإتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة .

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