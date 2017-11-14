أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة أبو القاسم حفتر قرار بتشكيل غرفة عمليات غريان بأمرة عقيد فوزي بوحرارة بالعيد .

ونص القرار رقم “331” لسنة 2017 على تشكيل غرفة عمليات تسمي “غرفة عمليات غريان” تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ومكان تمركزها مدينة غريان .

وجاء في القرار تكليف عقيد فوزي بوحرارة بالعيد آمراً للغرفة وعضوية كلاً من: عقيد عبد الناصر فاتح البشير، وعقيد عبد المطلب شعبان غيث، وعقيد عبد الله أمحمد الأسود، وعقيد عمر سالم عمر، وعقيد مسعود عمر، وعقيد على بيشي، وعقيد أشرف البشير محمد، وعقيد شرطة توفيق حسين شعبان، ورائد ركن إبراهيم محمد الصادق، ونقيب جمعة محمد خليفة، ومقدم شرطة حمزة على الصادق، وشخص مدني صالح سالم أمطير .

وأشترط القرار أن تتولى غرفة عمليات غريان التنسيق مع آمر المنطقة العسكرية الغربية، وآمر غرفة عمليات طرابلس لا نجاح مهام الغرفة .

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