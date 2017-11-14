أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة منير عصّر، قرار بشأن مساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا .

وجاء في قرار وزير الاقتصاد رقم (83) لسنة 2017 أنه في حالة رغبة الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا بتمديد مدة عمل فروعها تتقدم بطلب مرفق بها محضر اجتماع للجمعية العمومية للشركة الأم في مقرها الرئيسي يقر فيه تمديد مدة عمل الفرع، مع تسمية مدير الفرع ونائبة “على أن يكون أحدهما ليبي الجنسية” مصدق من السفارة الليبية المتواجد بها مقر الشركة الرئيسي أو مايحل محلها .

وطالبت الوزارة في قرارها، إرفاق بيان بالمشاريع المنفذة، والتي لاتزال تحت التنفيذ متضمناً اسم الجهة وقيمة التعاقد، فضلاً عن إرفاق الميزانية والقوائم المالية الخاصة بالفرع لآخر ثلاث سنوات، معتمدة من مراجع خارجي، وكشف حساب مصرفي للفرع لآخر سنتين، ومذكرة شفهية صادرة عن القنصلية الأجنبية المختصة .

وأكدت الوزارة في قرارها – على ضرورة تعهد بعدم وجود قضايا مرفوعة سواء من الشركة الأم أو من فروعها على الدولة الليبية، وما يفيد بدفع رسوم التمديد حسب عدد السنوات المذكور في طلب الشركة .

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