أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عقد جلسة رسمية غدًا الثلاثاء للمجلس، لمناقشة “المقترح الأممي” و”مبادرة النواب والدولة” لحل الأزمة الليبية.

وأوضح بليحق، أن وفد من البعثة الأممية بطبرق قدم لرئيس مجلس النواب مقترح لحل الأزمة وتحقيق توافق فيما يخص تعديل الاتفاق السياسي مقدمًا من الأمم المتحدة، وذلك خلال لقاء عُقد بالخصوص.

كما أكد بليحق، وصول المبادرة التي قدمت من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس الدولة والتي تم إعلانها بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الاثنين.

ولفت إلى أنه تم تعميم المبادرتين “المقترح الأممي” و”مبادرة النواب والدولة” على أعضاء مجلس النواب لدراستهما، على أن تنعقد جلسة رسمية حول هذين المقترحين، بعد أن يستوفي أعضاء المجلس دراستهم.