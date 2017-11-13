أخبار ليبيا 24 – خاص

حددت لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم ، طاقما التحكيم اللذان سيديران مباراتي نصف نهائي الدوري الرباعي المؤهل للمشاركات الافريقية بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

حيث كلفت اللجنة الحكم محمد الزروق والمساعدان وحيد الجحاوي ووجدي كمال والحكم الرابع فوزي المنير ومراقب المباراة خيري الماقوري للإدارة مباراة الاتحاد والأهلي ببنغازي والتي ستقام بملعب زوارة بتاريخ 16 نوفمبر الجاري

وكلفت اللجنة طاقم تحكيم يتكون من الحكم محمد رجب والمساعدان باسم سيف النصر وعطية محمد وحكم رابع وعصام الجهاني ومراقب المباراة عبد العزيز الشريف لإدارة لقاء التحدي ومنافسة الأهلي طرابلس في 16 من نوفمبر الجاري بملعب امساعد .