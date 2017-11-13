أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الاثنين، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، الانتخابات المستحقة خلال الفترة القادمة.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن الاجتماع الذي عُقد بالخصوص بحضور مقرر مجلس النواب صالح قلمة، تناول موضوع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتجهيز المبكر لها من حيث القوانين اللازمة للانتخابات والتي يختص بها مجلس النواب والتجهيز اللوجستي لذلك.

وتطرق الحضور إلى الأوضاع والمناخ المناسب لإجراء الانتخابات في ليبيا لتنتقل من المرحلة الانتقالية والمؤقتة إلى مرحلة الاستقرار عبر نتائج انتخابية يرضاها الجميع.