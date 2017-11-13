أخبار ليبيا 24 – خاص

بحثت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالحكومة الليبية المؤقتة اليوم الاثنين، إمكانية إقامة أكاديمية تختص في تدريس برامج الدعم النفسي لمبتوري الأطراف.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس لجنة إدارة الهيئة أحمد ابريدان مع شركة تزورن الألمانية المتخصصة في مجال المعاقين وبرامج الدعم النفسي لمبتوري الأطراف.

وتناول الاجتماع، إمكانية توفير الأطراف الصناعية للمصابين وتقديم الدعم النفسي والجسدي لهم.

وتطرق الحضور إلى إمكانية إقامة أكاديمية لإعادة التأهيل في ليبيا لتكون الأولى بالوطن العربي، لتدريب وتخريج دفعات تهتم بنفس تخصص الشركة .