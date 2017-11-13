أخبار ليبيا24- خاص

انطلق اليوم الإثنين في قاعة الجامعة الدولية للعلوم الطبية في بنغازي المؤتمر الثاني لأطباء السكري في ليبيا تحت شعار “معاً من أجل مريض السكري”.

ويضم المؤتمر الذي ينظمه مركز بنغازي لعلاج وتشخيص مرض السكري نخبة من الأطباء من مدن ليبيا كافة؛ سيتم خلاله إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات عمل علمية طبية توعوية في مجال مرض السكري.

وتستمر فعاليات المؤتمر حتى يوم الخميس المقبل حيث ستقام أغلب المناشط في الجامعة الدولية الليبية ومقر مركز بنغازي للسكري في سيدي حسين.

ويتخلل المؤتمر برنامجًا ترفيهيا يتمثل في زيارة بلديات بنغازي الأبيار البيضاء سوسة وزيارة المناطق الأثرية في المنطقة الشرقية.