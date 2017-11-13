أخبار ليبيا24- خاص

تنطلق اليوم الإثنين مباريات الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة في الاتحاد الفرعي للمنطقة الأولى لكرة القدم المصغرة .

وسيلتقي خلال الجولة الأولى فريق هلال طبرق بمنافسه الشباب في ملعب بودلع في نادي الصقور، ويواجه المولودية نظيره البريقة عقب المباراة الأولى.

ويلتقي الاستقلال و نجوم الجبل في ملعب المدينة الرياضية في البيضاء، وتتواصل منافسات الجولة يوم الثلاثاء حين يلتقي الصقور أمام القادسية في ملعب بودلع، والعين أمام الهضاب في ملعب القبة، والنسور أمام البراري في ملعب مرتوبة.

يشار إلى أن جميع المباريات ستكون على تمام الساعة الثالثة ونصف مساءً .