أخبار ليبيا 24 – خاص

أبدى مدير شركة مونت مونتازا الكرواتية في ليبيا” MONT MONTAZA _ PLC” اليوم الاثنين، استعداد الشركة لاستكمال مشروع البحيرات الشمالية بمدينة بنغازي.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد صباح اليوم، بحضور عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار ومدير فرع الشركة الكرواتية “ماريان ياكو يشفيش” وممثلو عن إدارة جهاز الإسكان والمرافق بنغازي.

وأطلع الحضور على الأوضاع في بنغازي، وقاموا بتقييم الأضرار التي لحقت بالمشروع نتيجة الإحداث، حيث أبدت الشركة الكرواتية استعدادها لاستكمال هذا المشروع.

وأكد عميد بلدية بنغازي، على رغبة واستعداد البلدية في استكمال هذا المشروع لأهميته، موضحا أن البلدية على استعداد كامل في تسخير كافة الإمكانيات وتذليل الصعوبات أمام الشركة المنفذة.

ولفت العبار إلى أنه جرى الاتفاق على إعداد تقرير شامل عن المشروع وكيفية إعادة تفعيله، إذ أكدت شركة مونت مونتازا الكرواتية مباشرتها لذلك في شهر يناير المقبل، على أن يقوم جهاز الإسكان والمرافق بدراسة تفعيل هذا المشروع.