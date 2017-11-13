أخبار ليبيا24- خاص

حسم التعادل السلبي دون أهداف مباراة الشرارة وضيفه الشط التي احتضنتها أرضية الملعب البلدي في مدينة سبها أمس الأحد في مباراة مؤجلة من المجموعة الثالثة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وانطلقت المباراة بقيادة طاقم تحكيم تكون من حكم الوسط زيدان قرين و مساعد أول غيث محمد و مساعد ثاني حسن التومي.

وأضاع أصحاب الأرض خلال الشوط الأول فرصتين للتسجيل في حين كاد الشط أن يصل لشباك منافسه بعد تسديده قوية ارتطمت بالقائم خلال الشوط الثاني .

وبهذه النتيجة وضع الشرارة أول نقطة له في المسابقة فيما أضاف الشط نقطة جديدة ليصبح رصيده 5 نقاط .