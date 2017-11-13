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تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، الجمعة من إلقاء القبض على عنصرين ينشطان في فاس لهما علاقة وثيقة بأعضاء الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم داعش الإرهابي التي تم تفكيكها بتاريخ 25 أكتوبر الماضي في نفس المدينة.

وتمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أواخر الشهر الماضي، من وضع يدها على خلية جديدة تتكون من 4 شبان اتهمهم بلاغ وزارة الداخلية بولائهم للتنظيم الإرهابي “داعش”، والتخطيط لتنفيذ اعتداءات في العاصمة العلمية، من شأنها المس بسلامة الأشخاص والممتلكات، بحسب بلاغ الداخلية.

وبحسب المعلومات التي توصلت إليها وسائل الإعلام المغربية، فإن عناصر هذه الخلية والذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، أغلبهم سلفيون لم يسبق لهم أن اعتقلوا في ملفات الإرهاب.

وكشفت نفس المصادر بأن العقل المدبر لهذه الخلية الجديدة في فاس، والذي تم توقيفه “بجنان الإدريسي” التابع لمقاطعة “جنان الورد” ، كان موضوع مذكرة بحث وطنية لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي، إلا أنه اختفى عن الأنظار قبل أن تتوصل الأجهزة الأمنية بمعلومة من ذهب، تفيد عودته إلى فاس، حيث باغتته عناصر “البسيج” في منزله، وهو بين أحضان زوجته المنقبة.

أما بقية عناصر الخلية، فقد أفادت المصادر المحلية بأن مساعد العقل المدبر للخلية الجديدة في فاس، جرى توقيفه في منزله غير بعيد عن مقر إقامة زعيم الخلية، بعد أن اقتحمت أجهزة الخيام منزله بـ”جنان ضراضر”، وهو بائع جائل يبيع العصائر على متن عربة، فيما جرى اعتقال العنصر الثالث في الخلية “بجنان العلمي”، والرابع “بدرب التويزي”، وهو بائع جائل في عقده الثاني يبيع البيض على متن عربة.