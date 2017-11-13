أخبار ليبيا 24 – خاص

شرعت إدارة البحث الجنائي بنغازي، في استقبال كافة أفراد جهاز قوة المهام الخاصة التابع لوزارة الداخلية، وذلك بمقر الإدارة بمنطقة الحدائق في مدينة بنغازي

ويأتي ذلك عقب أن أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، تعليماته لمدير إدارة البحث الجنائي عقيد صلاح هويدي باستقبال كافة منتسبي جهاز قوة المهام الخاصة.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي، بأن القائد العام شدد على عدم التعرض لأي فرد من منتسبي جهاز قوة المهام الخاصة، لكونهم أبناء وزارة الداخلية وأبناء الوطن .