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أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الجمعة استعادة 95% من الأراضي التي يسيطر عليها داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

وقال ماتيس في كلمة خلال اجتماع للتحالف في مقر حلف شمال الاطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه تم تحرير الموصل وتلعفر والحويجة وهناك تقدم سريع في الجهود المبذولة لتحرير الجيوب النهائية من الأراضي التي يسيطر عليها داعش في محافظة الأنبار.

وكان ماتيس قد ذكر في وقت سابق، انه “قبل اسبوعين قام شركاء التحالف المحليون في سوريا بتحرير الرقة مع انقسام قيادة داعش واستسلام العديد من المقاتلين”.

من جانبه قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرغ، إن الاستقرار ينتشر وأن أكثر من مليوني شخص في العراق عادوا إلى ديارهم “.

وأضاف شتولتنبرغ أن هذا النجاح يعود إلى الدول المشاركة في هذا الاجتماع وبخاصة العراق الذي أظهرت قواته شجاعة ومرونة كبيرة وكذلك للدول الأخرى العديدة، وكلهم تقريبا حلفاء حلف شمال الأطلسي.

وفي هذا الشأن يستمر الحضور المغربي داخل غرف العمليات الدولية، السياسية والأمنية والعسكرية، الخاصة بمواجهة التحديات والجماعات الإرهابية، فبعد مشاركته الفعلية داخل التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، وإعلان هذا الأخير عن إسقاط جل المعاقل التي كان هذا التنظيم الإرهابي يسيطر عليها في كل من العراق وسوريا؛ يحضر المغرب في الاجتماعات الجديدة الخاصة بمرحلة ما بعد سقوط هذا التنظيم.

المملكة، وبعدما كانت قد أعلنت رسميا مشاركتها العسكرية ضمن هذا التحالف الدولي، وذلك عبر وضع مقاتلاتها تحت قيادة الإمارات العربية المتحدة؛ تعتبر واحدة من الدول المعنية بظاهرة المقاتلين الأجانب في صفوف “داعش”، والذين أصبحوا مصدر تهديد عابر للحدود.

وقدّم وزير الداخلية المغربي عبدالوافي الفتيت، أول أمس بمجلس النواب، على هامش تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، آخر المعطيات الخاصة بالمقاتلين المغاربة في صفوف “داعش”.

وأوضح الفتيت أن 929 مغربيا مازالوا ينتمون إلى التنظيم، مقابل 596 لقوا حتفهم أثناء قتالهم في المناطق التي كانت تسيطر عليها “داعش”، فيما يبلغ مجموع عدد المقاتلين المغاربة في صفوف التنظيمات الجهادية، حوالي 1700 مقاتل، من بينهم 225 سبق اعتقالهم بالمغرب بناء على قانون مكافحة الإرهاب.

وقال وزير الداخلية المغربي إن عدد النساء من بين المقاتلين المغاربة في التنظيمات الإرهابية يناهز 300 امرأة، مشيرًا إلى أن حوالي 391 طفلا يوجدون من بين هؤلاء المقاتلين مجموع العائدين من الساحات الجهادية الذين تم اعتقالهم، يبلغ 213 شخصا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن اجتماع مع أعضاء رئيسيين في التحالف الدولي، سيترأسه المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي، بريت ماكغورك، في العاصمة الأردنية عمان منتصف نوفمبر الجاري.

وشارك المغرب في اجتماع بروكسيل بوفد عسكري يقوده الوزير عبداللطيف الوديي، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الوزير الأمريكي جيم ماتيس عقد على هامش الاجتماع الرسمي، لقاءات ثنائية عديدة خاصة مع وفود دول المنطقة العربية، بهدف مواصلة التنسيق والعمل المشترك ضد “الإرهاب”.