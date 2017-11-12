تأهل المنتخب التونسي إلى نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا عام 2018، للمرة الخامسة في تاريخه، بتعادله مع ضيفه المنتخب الليبي سلبيا، السبت في الجولة السادسة الاخيرة من الدور الحاسم للتصفيات الافريقية.

ورفع منتخب”تونس” الذي كان في حاجة إلى نقطة التعادل، لضمان التأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ 2006، رصيده الى 14 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، مقابل 13 لأقرب منافسيه جمهورية الكونغو الديموقراطية التي فازت السبت في مباراة أجريت في الوقت نفسه، على ضيفتها غينيا 3-1.

وسيبحث منتخب تونس الصيف المقبل عن بلوغ الدور الاقصائي للمرة الأولى، بعد توديعهم من الدور الأول في 1978 و1998 و2002 و2006.

وباتت تونس رابع منتخب عربي يبلغ النهائيات بعد السعودية من آسيا ومصر والمغرب من أفريقيا التي تأهل عنها أيضا نيجيريا والسنغال.